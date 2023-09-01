Российские военные безуспешно пытаются наступать на Лиманском направлении и вблизи Марьинки. В то же время Силы обороны сдерживают врага.

Смотрите также Враг пытается отвоевать утраченные позиции ВСУ в наступлении на Юге: карта боев за 31 августа

Вражеская армия хочет восстановить позиции

В течение 31 августа произошло более 25 боевых столкновений. Авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно – ракетным комплексам противника.

Россияне пытаются наступать в районе Новоегоровки: карта

Ситуация на Бахмутском направлении: карта

У Марьинки украинские военные сдерживают врага: карта

Ситуация на Запорожском направлении: карта

На Мелитопольском направлении украинская армия закрепляется: карта

Угроза авиационных ударов остается высокой