Российские военные безуспешно пытаются наступать на Лиманском направлении и вблизи Марьинки. В то же время Силы обороны сдерживают врага.
Смотрите также Враг пытается отвоевать утраченные позиции ВСУ в наступлении на Юге: карта боев за 31 августа
Вражеская армия хочет восстановить позиции
В течение 31 августа произошло более 25 боевых столкновений. Авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно – ракетным комплексам противника.
Россияне пытаются наступать в районе Новоегоровки: карта
Ситуация на Бахмутском направлении: карта
У Марьинки украинские военные сдерживают врага: карта
Ситуация на Запорожском направлении: карта
На Мелитопольском направлении украинская армия закрепляется: карта
Угроза авиационных ударов остается высокой