Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал 24 Каналу, что наблюдаются позитивные тенденции в продвижении украинских военных на Юге. Однако задача выхода на Азовское побережье с самого начала была очень амбициозной.

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"Теперь я бы рассматривал возможность менее амбициозную. Это, например, освобождение Токмака – важного транспортного узла. Это достижение имело бы оперативное значение", – отметил Шарп.

К слову, именно Токмак считают ключом к освобождению всего украинского Юга.

Сколько времени до дождей

Как известно, Юг Украины в октябре-ноябре не очень дождливый. Однако если раскиснут дороги на Востоке, россияне поймут, что там не стоит ждать продвижения ВСУ, и перебросят силы на Юг.

Важно и дальше расдергивать российские резервы и нейтрализовать российскую огневую мощь, постепенно продвигаясь.

"Если удастся нейтрализовать российские резервы или их окажется недостаточно на каком-нибудь участке обороны, тогда украинцы смогут ускорить темпы наступления", – констатировал Шарп.

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