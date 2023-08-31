Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что на этом направлении больше открытых участков местности. Врага можно отгонять довольно далеко по "чистому полю", однако часто оккупанты на таких полях используют мины и оборонительные заграждения.

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"Россияне испытывают существенное давление с Запорожского направления, поэтому пытаются спрятаться там, где большая сосредоточенность местного населения",

– сказала Наталья Гуменюк.

Ситуация на Левобережье