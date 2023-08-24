Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что оккупанты пытаются перебрасывать резервы на Запорожское направление. По ее словам, противнику сложно это сделать.

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Территории большие и заминированные

На Запорожском направлении, "там, где припекает", врагу приходится подтягивать резервы, однако из-за минных полей, большой территории и огневого контроля ВСУ логистика там очень усложнена.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", из-за этого оккупанты пытаются маневрировать теми силами, которые уже находятся на тех участках фронта.

Мы знаем точное количество перебрасываемых оккупантов,

– сказала Гуменюк.

В то же время она отказалась называть цифру, ведь на направлении идет боевая работа.

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