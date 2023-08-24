Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что оккупанты пытаются перебрасывать резервы на Запорожское направление. По ее словам, противнику сложно это сделать.
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Территории большие и заминированные
На Запорожском направлении, "там, где припекает", врагу приходится подтягивать резервы, однако из-за минных полей, большой территории и огневого контроля ВСУ логистика там очень усложнена.
По словам пресс-секретаря ОК "Юг", из-за этого оккупанты пытаются маневрировать теми силами, которые уже находятся на тех участках фронта.
Мы знаем точное количество перебрасываемых оккупантов,
– сказала Гуменюк.
В то же время она отказалась называть цифру, ведь на направлении идет боевая работа.
Ситуация на Запорожском направлении: последние новости
- Украинские военные имеют успехи на Запорожском направлении. Подразделения сил обороны уже зашли в Работино после интересных маневров. На этом участке удалось осуществить сразу три точки нагрузки на оборону оккупантов, чего они не ожидали.
- ВСУ продвинулись ко второй линии обороны врага на этом направлении. Враг, вероятно, имеет достаточно ограниченное присутствие в населенном пункте. Аналитики не зафиксировали прибытия никаких новых российских соединений или частей западнее Запорожской области, кроме боковой переброски вражеских частей 7-й дивизии ВДВ и прибытия элементов батальона "Ахмат-юг" в августе.
- Если наши военные продвинутся еще на несколько километров к югу, то смогут доставать артиллерией до Токмака. В режиме "серой зоны" противник пытается удержать западную и юго-западную часть.