Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону заявила, що окупанти намагаються перекидати резерви на Запорізький напрямок. За її словами, ворогу складно це зробити.
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Території великі та заміновані
На Запорізькому напрямку, "там, де припікає", ворогу доводиться підтягувати резерви, проте через мінні поля, велику територію та вогневий контроль ЗСУ логістика там дуже ускладнена.
За словами речниці ОК "Південь", через це окупанти намагаються маневрувати тими силами, які вже перебувають на тих ділянках фронту.
Ми знаємо точну кількість окупантів, яких перекидають,
– сказала Гуменюк.
Водночас вона відмовилась називати цифру, адже на напрямку триває бойова робота.
Ситуація на Запорізькому напрямку: останні новини
- Українські військові мають успіхи на Запорізькому напрямку. Підрозділи Сил оборони вже зайшли в Роботине після цікавих маневрів. На цій ділянці вдалося здійснити одразу три точки навантаження на оборону окупантів, чого вони не очікували.
- ЗСУ до другої лінії оборони ворога на цьому напрямку. Ворог ймовірно, має досить обмежену присутність у населеному пункті. Аналітики не зафіксували прибуття жодних нових російських з'єднань чи частин на захід Запорізької області, окрім бічного перекидання ворожих частин 7-ї дивізії ВДВ та прибуття елементів батальйону "Ахмат-південь" у серпні.
- Якщо наші військові просунуться ще на кілька кілометрів на південь, то зможуть дістати артилерією до Токмака. У режимі "сірої зони" противник намагається втримати західну та південно-західну частину.