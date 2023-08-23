Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, зауваживши, що українські військові вже перебувають в Роботиному. На цій ділянці вдалося здійснити одразу три точки навантаження на оборону окупантів, чого вони не очікували.

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Чого очікувати далі на фронті

Як наголосив Лишенко, зараз Збройні Сили України працюють над тим, щоб повністю взяти Роботине під свій контроль. Але усі подальші плани знають лише у Генеральному штабі ЗСУ. Тому можна лише припускати подальший хід подій.

Відомо, що нижче Роботиного розташований населений пункт Новопрокопівка. Вона розташована порівняно близько до тимчасово окупованого Токмака. А відстань між ним та Новопрокопівкою приблизно така ж сама як від Оріхова до Новопрокопівки.

Вихід на це село означатиме початок переходу наступу на Токмак. Будемо дивитися, як розвиватиметься ситуація,

– зауважив Лишенко.

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Успіхи ЗСУ на Запорізькому напрямку: коротко