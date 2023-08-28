Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что у россиян "элитной" осталась, в том числе, 76-я десантная дивизия, которую они постоянно передвигают с левого фланга на правый. И это свидетельствует о нехватке у противника резервов на оперативно-стратегическом и стратегическом уровнях.

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Пытаются "заткнуть дыры"

Ранее полки 76-й десантной дивизии находились под Кременной, а сейчас их перебрасывают в Запорожскую область для "тушения пожара".

У оккупантов в этом направлении сложилась критическая ситуация в обороне, которая постепенно сыпется. Ведь украинские силы очень давят на врага на Запорожье. Именно поэтому россияне пытаются "заткнуть дыры" своими так называемыми "элитными" войсками,

– подчеркнул военный эксперт.

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Из российских войск десантные дивизии наиболее боеспособны, потому что комплектуются мобилизованными, проходившими военную службу в воздушно-десантных войсках и теми, которые сражались в "горячих точках". Кроме того, их собирают по всей России, чтобы более или менее поддержать боеспособность этих войск.

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"В то же время та самая 76-я дивизия была изначально разорвана ВСУ на правом берегу Днепра в районе Херсона. Затем они ее били вблизи Кременной, впоследствии – под Бахмутом. А сейчас ее перебрасывают на Мелитопольское направление для того, чтобы спасти ситуацию", – отметил Олег Жданов.

Обратите внимание! Оккупанты перебрасывают свои силы, которые находились под Купянском, на Запорожское направление. Это связано с успехами ВСУ на этом участке фронта. Оккупанты пытаются остановить продвижение наших защитников в направлении Токмака. Кроме того, для россиян существует большая угроза перерезания Силами обороны сухопутного коридора к временно оккупированному Крыму и освобождения полуострова.

Что происходит на Запорожском направлении