Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что у россиян "элитной" осталась, в том числе, 76-я десантная дивизия, которую они постоянно передвигают с левого фланга на правый. И это свидетельствует о нехватке у противника резервов на оперативно-стратегическом и стратегическом уровнях.
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Пытаются "заткнуть дыры"
Ранее полки 76-й десантной дивизии находились под Кременной, а сейчас их перебрасывают в Запорожскую область для "тушения пожара".
У оккупантов в этом направлении сложилась критическая ситуация в обороне, которая постепенно сыпется. Ведь украинские силы очень давят на врага на Запорожье. Именно поэтому россияне пытаются "заткнуть дыры" своими так называемыми "элитными" войсками,
– подчеркнул военный эксперт.
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Из российских войск десантные дивизии наиболее боеспособны, потому что комплектуются мобилизованными, проходившими военную службу в воздушно-десантных войсках и теми, которые сражались в "горячих точках". Кроме того, их собирают по всей России, чтобы более или менее поддержать боеспособность этих войск.
"В то же время та самая 76-я дивизия была изначально разорвана ВСУ на правом берегу Днепра в районе Херсона. Затем они ее били вблизи Кременной, впоследствии – под Бахмутом. А сейчас ее перебрасывают на Мелитопольское направление для того, чтобы спасти ситуацию", – отметил Олег Жданов.
Что происходит на Запорожском направлении
- На прошлой неделе ВСУ имели успех на этом участке фронта и вошли в село Работино, а впоследствии освободили его.
- Сейчас украинские силы продвигаются в направлениях Новопрокоповки и Вербового. А также происходит движение в сторону Токмака.
- Также активные действия проходят вблизи Бахмута, где Силы обороны наступают на южном фланге города. А также давят на оккупантов в Клещеевке. Кроме того, наши защитники продвинулись в окрестностях Андреевки.
- В то же время в американском Институте изучения войны отметили, что ВСУ имеют значительные тактические успехи в Запорожском направлении. Сейчас они продвинулись через наиболее укрепленные оборонные позиции россиян.
- Кроме того, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что Силы обороны проходят именно через основной комплекс оборонных линий оккупантов.