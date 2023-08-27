Кроме того, аналитики отметили, что кое-где ВСУ также работают и в тылу врага. В конце концов, наши военные имеют успехи по прорыву оборонных позиций российской армии.

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ВСУ имели успех в Запорожской области

Аналитики отметили, что Силы обороны смогли добиться значительных тактических успехов в Запорожской области. Они подчеркнули, что ВСУ продвигаются через серию наиболее подготовленных российских оборонных позиций.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 августа, показывают, что украинские силы продвинулись возле Новопрокоповки в Запорожской области,

– сказали в Институте.

Эксперты также вспомнили слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который заявил, что украинские силы наступают через основной комплекс российских оборонных линий.

Эту информацию подтвердил и один из воюющих на Юге украинских командиров. Он сказал, что украинские силы прорвали сложную линию российской обороны в этом районе и теперь смогут продвигаться быстрее.

"Украинский командующий заявил, что Силы обороны вошли в районы, где они столкнулись только с российскими "тылово-техническими группами". Он ожидает, что дальнейший украинский прорыв в этих районах будет легче", – подчеркнули в ISW.

Аналитики Института изучения войны, ссылаясь на одного из российских милитарных блогеров, отметили, что наши защитники атаковали в направлении тыловых оборонительных рубежей возле Вербового в Запорожской области. В то же время там подчеркнули, что эти отчеты не следует толковать как то, что украинские силы вошли в российский тыл на оперативном уровне.

Новые линии обороны России могут быть сложнее предыдущих

В американском Институте изучения войны отметили, что следующие оборонные линии россиян могут быть слабее, чем те, что прорвали ВСУ. Однако аналитики отметили, что они все еще представляют серьезную проблему для нашей армии.

Ряд оборонных позиций, через которые продвигаются украинские войска, состоял из плотных слоев минных полей и укреплений. Для их удержания российские силы приложили значительные усилия в живой силе и технике,

– сказали эксперты.

Они подчеркнули, что на этих позициях могут стоять сплошные массивы противотанковых рвов, так называемые "зубы дракона" и дополнительные минные поля.

"Масштабы минных полей в районе этой серии подготовленных оборонных позиций неизвестны. Хотя они могут быть менее интенсивно заминированы, чтобы дать российским силам отступить", – подчеркнули в ISW.

Там заявили, что каждая из этих российских линий обороны является поочередными позициями со своими передовыми и тыловыми позициями. Аналитики отметили, что важно различать тыловые районы отдельных российских оборонных позиций и линии обороны России на Юге Украины в целом.

Российские оборонные "линии" дополнительно условны в том смысле, что подготовленные российские позиции не являются однородными по всему фронту на Юге Украины и не полностью укомплектованы,

– рассказали в Институте.

В заключение эксперты подчеркнули, что существует дополнительная серия подготовленных российских оборонных позиций от нынешнего направления украинского движения. Однако там заметили, что российские силы смогут полностью привлечь эти позиции, только если у них будет достаточное количество личного состава и материальные средства.