Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що у росіян "елітною" залишилась зокрема 76-та десантна дивізія, яку вони постійно пересувають з лівого флангу на правий. І це свідчить про нестачу у противника резервів на оперативно-стратегічному та стратегічному рівнях.

Важливо Маневри ворога на Бахмутському напрямку, безрезультатний наступ: яка карта бойових дій 28 серпня

Намагаються "заткнути дірки"

Раніше полки 76-ї десантної дивізії перебували під Кремінною, а зараз їх перекидають в Запорізьку область для "гасіння пожежі".

В окупантів на цьому напрямку склалась критична ситуація в обороні, яка поступово сиплеться. Адже українські сили дуже тиснуть на ворога на Запоріжжі. Саме тому росіяни намагаються "заткнути дірки" своїми так званими "елітними" військами,

– наголосив військовий експерт.

Військовий експерт пояснив, якими військами окупанти посилюють Запорізький напрямок: дивіться відео

З російських військ десантні дивізії найбільш боєздатні, тому що комплектуються мобілізованими, які проходили військову службу в повітряно-десантних військах, та тими, які воювали в "гарячих точках". Крім того, їх збирають по всій Росії, щоб більш-менш підтримати боєздатність цих військ.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

"Водночас та сама 76-та дивізія була спочатку пошматована ЗСУ на правому березі Дніпра в районі Херсону. Потім вони її били поблизу Кремінної, згодом – під Бахмутом. А зараз її перекидають на Мелітопольський напрямок для того, щоб врятувати ситуацію", – зауважив Олег Жданов.

Зверніть увагу! Окупанти перекидають свої сили, які перебували під Куп'янськом, на Запорізький напрямок. Це пов'язано з успіхами ЗСУ на цій ділянці фронту. Окупанти намагаються зупинити просування наших захисників у напрямку Токмака. Крім того, для росіян є великою загроза перерізання Силами оборони сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму та звільнення півострова.

Що відбувається на Запорізькому напрямку