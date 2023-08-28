Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що у росіян "елітною" залишилась зокрема 76-та десантна дивізія, яку вони постійно пересувають з лівого флангу на правий. І це свідчить про нестачу у противника резервів на оперативно-стратегічному та стратегічному рівнях.
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Намагаються "заткнути дірки"
Раніше полки 76-ї десантної дивізії перебували під Кремінною, а зараз їх перекидають в Запорізьку область для "гасіння пожежі".
В окупантів на цьому напрямку склалась критична ситуація в обороні, яка поступово сиплеться. Адже українські сили дуже тиснуть на ворога на Запоріжжі. Саме тому росіяни намагаються "заткнути дірки" своїми так званими "елітними" військами,
– наголосив військовий експерт.
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З російських військ десантні дивізії найбільш боєздатні, тому що комплектуються мобілізованими, які проходили військову службу в повітряно-десантних військах, та тими, які воювали в "гарячих точках". Крім того, їх збирають по всій Росії, щоб більш-менш підтримати боєздатність цих військ.
"Водночас та сама 76-та дивізія була спочатку пошматована ЗСУ на правому березі Дніпра в районі Херсону. Потім вони її били поблизу Кремінної, згодом – під Бахмутом. А зараз її перекидають на Мелітопольський напрямок для того, щоб врятувати ситуацію", – зауважив Олег Жданов.
Що відбувається на Запорізькому напрямку
- Протягом минулого тижня ЗСУ мали успіх на цій ділянці фронту та увійшли у село Роботине, а згодом звільнили його.
- Зараз українські сили просуваються у напрямках Новопрокопівки та Вербового. А також відбувається рух у бік Токмака.
- Також активні дії відбуваються поблизу Бахмута, де Сили оборони наступають на південному фланзі міста. А також тиснуть на окупантів у Кліщіївці. Крім того, наші захисники просунулись на околицях Андріївки.
- Водночас в американському Інституті вивчення війни зазначили, що ЗСУ мають значні тактичні успіхи на Запорізькому напрямку. Нині вони просунулись через найбільш укріпленні оборонні позиції росіян.
- Крім того, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зауважив, що Сили оборони проходять саме через основний комплекс оборонних ліній окупантів.