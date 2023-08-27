Оккупанты, впрочем, не прекращают обстреливать Харьковщину и терроризировать местное население. Подробнее обо всем этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Утром 28 августа российские оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине. Попали в кафе, где в то время находились люди. Уже известно о, по меньшей мере, 2 погибших и 1 пострадавшем.

Купянск находится в зоне работы артиллерии, это очень опасно. Ни ПВО не сможет отразить артиллерийский налет. Поэтому сейчас и проводят эвакуацию из этого района,

– отметил Денис Попович.

Россияне перебрасывают войска из Купянска

Следует также отметить, что недавно командующий Сухопутными войсками Александр Сырский побывал на Востоке, где встретился с военными. Он рассказал, что сейчас россияне перегруппировываются на Купянском направлении.

"Купянское направление избрала Россия, чтобы совершать наступательные действия. Но эти наступательные действия, ценой крови наших людей, сейчас не имеют успеха. Продвижение, на которое рассчитывали нет. Поэтому проводят перегруппировку", – пояснил Попович.

Речь идет, в частности, об перебрасывании сил на Запорожское направление, где сейчас у наших военных есть успехи. Россияне пытаются помешать продвижению наших военных в Токмак, который очень важный логистический и опорный центр. Для оккупантов есть огромный риск, что ВСУ перережут так называемый сухопутный коридор в Крым.

Денис Попович о перегруппировке на Купянском направлении: смотрите видео

Откуда опрокидывают силы

Подкрепление я опрокидываю рокадными дорогами Запорожской области, а по некоторым данным – с Купянского направления. К слову, ранее генерал Сырский сообщал, что подкрепление к Купянскому направлению происходит из глубины России.

Происходит ротация подразделений, которая, очевидно, предусматривает подобные перегруппировки на Купянском направлении, где враг не покидает планы наступления,

– подчеркнул военный обозреватель.

В частности, это подтверждается в британской разведке. Оккупанты хотят продолжать наступление на Купянском направлении, чтобы создать буферную зону для Луганской области.

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