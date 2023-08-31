Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що на цьому напрямку більше відкритих ділянок місцевості. Ворога можна відганяти досить далеко по "чистому полю", однак часто окупанти на таких полях використовують міни та оборонні загородження.
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"Росіяни відчувають суттєвий утиск із Запорізького напрямку, тому намагаються заховатися там, де більша зосередженість місцевого населення,
– сказала Наталія Гуменюк.
Ситуація на Лівобережжі
За словами Наталії Гуменюк, складність на лівобережжі Херсонщини полягає в тому, що окупанти переховуються просто серед населених пунктів, де живуть люди. До слова, у місцевого населення зараз дуже складна гуманітарна ситуація. Населені пункти досі потерпають від води, яка повністю не зійшла після великого паводка.
Гуменюк розповіла про ситуацію на Запорізькому напрямку: дивіться відео
Підриваються на своїх же "сюрпризах"
Під час втечі окупанти часто підриваються на своїх же мінах. Підйом цих мінно-вибухових загороджень відбувся разом з водою і вона просто стихійно перенесла їх в різні місця.
Окупанти намагаються облаштувати для себе нові позиції й самі ж підриваються на своїх же "сюрпризах",
– підкреслила Наталія Гуменюк
Ситуація на Запорізькому напрямку: що відомо
- Окупанти перекидають свої так звані "елітні війська" на Запорізький напрямок, щоб спробувати зупинити активне просування українських сил. Зокрема, мовилось про 76 десантну дивізію. Раніше її полки перебували під Кремінною, а зараз їх перекидають в Запорізьку область для "гасіння пожежі".
- Аналітики Американського інституту вивчення війни зазначали, що Сили оборони досягли значних тактичних успіхів у Запорізькій області. Сьогодні ЗСУ просуваються через серію найбільш підготовлених російських оборонних позицій.
- Одним із ключових успіхів українських військових протягом минулого тижня було входження в село Роботине, що на Запоріжжі. Росіяни утримували його з усіх сил. Сьогодні, після місяців на передньому краї бойових дій, населений пункт фактично зруйнований.