Про це заявив керівник ГУР МО Кирило Буданов. На його думку, Росія вже давно пішла шляхом свого стратегічного програшу.
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Росія сама розвіяла міф про свою потужність
"Росія вже давно пішла шляхом свого стратегічного програшу. І тепер це вже, як у шахах цугцванг, щоб вони не зробили – все одно буде стратегічний програш. І навпаки, розуміючи це, вже неможливий програш України. Це нереально! Бо тоді стане питання, а куди це все пішло?", – сказав Буданов
Керівник ГУР МО пояснив, у чому полягає стратегічний програш Росії. Зокрема, він навів приклад Росія зразка 2021 року, коли проти неї вже були запроваджені деякі санкції.
Водночас Буданов зазначає, що це була Росія, яку всі у світі боялися та вірили, що це потужна держава. Мовляв, Росія – це військовий гегемон сучасності, максимально потужна військова машина, розвинена економіка, промислово розвинена держава й дипломатія на найвищому рівні.
А що виявилося – мильна бульбашка. А вона лопнула. А там порожнє всередині. Подивіться, що сталося зараз – Росія дипломатичний вигнанець, це факт,
– сказав Буданов.
Він додав, що економіка Росії теж не в дуже гарному стані. Крім того, військова машина, за його словами, теж виявилася мильною бульбашкою.
Керівник ГУР натякає, що зараз ніхто не боїться Росії, крім кількох її сусідів, які з осторогою дивляться на неї. За словами Буданова, росіяни розвінчали міф про свою потужність.
Буданов вважає, що Росія захоче реваншу після перемоги України
- Кирило Буданов заявив, що після перемоги України будуть нові виклики та ризики. На думку Буданова, через деякий час у Росії з'являться реваншистські настрої.
- Генерал-майор пояснив, що, на його думку, Україні не вдасться відгородитись від Росії "великим парканом" і забути про неї раз і назавжди. За його словами, бажання реваншу в Росії – це нормальний колообіг в історії.
- Буданов заявив, що Росії на відновлення у військовому аспекті знадобиться орієнтовно 10 років.