Очільник Головного управління розвідки Міноборони України заявив у інтерв'ю ТСН, що найімовірніше, через деякий час у Росії з'являться реваншистські настрої. До речі, нещодавно Кирило Буданов заявив, що у російського диктатора немає ресурсів, аби вести активні бойові дії роками, тож війна на виснаження в Україні неможлива, пише 24 Канал.

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Що сказав Буданов про бажання реваншу в Росії

Український генерал-майор пояснив, що, на його думку, на жаль, Україні не вдасться відгородитись від Росії "великим парканом" і забути про неї раз і назавжди. За його словами, бажання реваншу в Росії – це нормальний колообіг в історії.

Кирило Буданов заявив, що Росії на відновлення у військовому аспекті знадобиться орієнтовно 10 років.

Якраз десять років – це нормальний період для того, щоби все це переосмислити й почати реванш готувати. У нас точно буде десять років. І якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, ми матимемо набагато більше. Але мінімально десять років ми матимемо,

– заявив глава української розвідки.

Окрім того, розвідник запевнив, що після перемоги України з Росією буде пов'язано ще багато роботи.

"Ну, крім того, у світі завжди знайдеться чим зайнятись це і боротьба зі світовим тероризмом, проявом насильства, рятуванням наших громадян та і в принципі впливом України у світі", – заявив Буданов.

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