Очільник Головного управління розвідки Міноборони України заявив у інтерв'ю ТСН, що найімовірніше, через деякий час у Росії з'являться реваншистські настрої. До речі, нещодавно Кирило Буданов заявив, що у російського диктатора немає ресурсів, аби вести активні бойові дії роками, тож війна на виснаження в Україні неможлива, пише 24 Канал.
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Що сказав Буданов про бажання реваншу в Росії
Український генерал-майор пояснив, що, на його думку, на жаль, Україні не вдасться відгородитись від Росії "великим парканом" і забути про неї раз і назавжди. За його словами, бажання реваншу в Росії – це нормальний колообіг в історії.
Кирило Буданов заявив, що Росії на відновлення у військовому аспекті знадобиться орієнтовно 10 років.
Якраз десять років – це нормальний період для того, щоби все це переосмислити й почати реванш готувати. У нас точно буде десять років. І якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, ми матимемо набагато більше. Але мінімально десять років ми матимемо,
– заявив глава української розвідки.
Окрім того, розвідник запевнив, що після перемоги України з Росією буде пов'язано ще багато роботи.
"Ну, крім того, у світі завжди знайдеться чим зайнятись це і боротьба зі світовим тероризмом, проявом насильства, рятуванням наших громадян та і в принципі впливом України у світі", – заявив Буданов.
Коли та як може завершитись війна: останні заяви
- Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні може завершитись і у 2023 році. Проте, за словами Зеленського, для цього потрібні умови – наприклад, якщо наша держава буде просуватися на полі бою і тиснути Росію.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснював, що велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров'ю. За словами радника Єрмака, війна закінчиться швидко і в один момент, як і почалася.
- Окрім того, відповідаючи на питання про завершення війни, Кирило Буданов сказав, що Україна сподівається, що завершення війни буде швидким, та тільки Бог знає відповідь.