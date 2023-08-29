Про це в інтерв'ю заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Він назвав декілька фактів, чому Росія не зможе воювати роками.

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Жодних ресурсів не лишилося

Існує думка, що війна в Україні може тривати на виснаження роками. Проте Буданов заявив, що у Росії вже немає ніяких ресурсів, крім людського, аби вести активну війну тривалий час. Голова розвідки наголосив, що росіяни не зважають на шалені втрати й мають ще багато "військового матеріалу". Буданов підкреслив, що людський ресурс – це єдине, що є у Кремля в достатній кількості.

Немає у Путіна ресурсів. Окрім людського, у нього (у Путіна – 24 Канал) більше ніякого немає. Економіки немає, військового – теж немає, мається на увазі військово-промислового комплексу. Військові запаси теж вичерпані,

– заявив Буданов.

Очільник ГУР на прикладі розповів: якщо у росіян все добре з військово-промисловим комплексом, нарощуються потужності, запаси невичерпні тощо, то чому Кремль намагається придбати боєприпаси у Північної Кореї та Ірану. Буданов пояснив, що росіяни шукають зброю не для того, щоб "довше воювати", а тому, бо росіяни вичерпали власні ресурси.

Крім того, протягом останніх років Росія активно продавала зброю. За словами очільника розвідки, на "чорний експорт" боєприпасів йшло більше, аніж на "білий". Тому Кремль почав шукати, де поповнити власні запаси.

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