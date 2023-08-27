Голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю "Крим.Реалії" поділився власною думкою, що було якби вдалося знищити мости. Він впевнений, що росіяни були б вимушені шукати інші шляхи.

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Інший перебіг бойових дії

Керівник ГУР запевнив, якщо мости підірвали б – війна точно розвивалася інакше. Однак все це залишиться лише на рівні здогадок – проте точно окупанти не змогли б так швидко захопити південну частину України.

Якщо були б підірвані переходи і трохи інакше розвивалися перші години, то російська армія не змогла б з такою швидкістю рухатися. Це аксіома,

– зазначив Буданов.

У разі підриву переходу у Чонгарі росіянам довелося б імпровізувати. Вони змушені були б шукати інші маршрути або будувати понтонні переправи. Можливо, окупанти почали б лагодити мости або проводити повітряні операції. Однак точно передбачити їх дії неможливо.

Буданов зазначив, що не є слідчим органом і може виражати лише суб'єктивну думку. Голова ГУР спеціалізується на ворогу – дії українських сил він не може прогнозувати.

Буданов про контрнаступ ЗСУ