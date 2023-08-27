Голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю "Крим.Реалії" поділився власною думкою, що було якби вдалося знищити мости. Він впевнений, що росіяни були б вимушені шукати інші шляхи.
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Інший перебіг бойових дії
Керівник ГУР запевнив, якщо мости підірвали б – війна точно розвивалася інакше. Однак все це залишиться лише на рівні здогадок – проте точно окупанти не змогли б так швидко захопити південну частину України.
Якщо були б підірвані переходи і трохи інакше розвивалися перші години, то російська армія не змогла б з такою швидкістю рухатися. Це аксіома,
– зазначив Буданов.
У разі підриву переходу у Чонгарі росіянам довелося б імпровізувати. Вони змушені були б шукати інші маршрути або будувати понтонні переправи. Можливо, окупанти почали б лагодити мости або проводити повітряні операції. Однак точно передбачити їх дії неможливо.
Буданов зазначив, що не є слідчим органом і може виражати лише суб'єктивну думку. Голова ГУР спеціалізується на ворогу – дії українських сил він не може прогнозувати.
Буданов про контрнаступ ЗСУ
- Кирило Буданов переконаний, що український військовим доведеться пробивати лінії оборони своєю кров'ю. Він переконаний, що інших шляхів немає – магічного способу прориву не існує.
- Голова ГУР у відповідь на власні прогнози про звільнення територій заявив, що вони "випали з графіку". Україна продовжує впевнено рухатися до мети, однак події розвиваються повільніше, ніж мали б бути за усіма розрахунками.
- Буданов анонсував неприємності для окупантів у Криму – скоро український народ побачить, як на території окупованого Криму знищують загарбників. Питання Криму лише набирає обертів.