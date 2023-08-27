Буданов зазначив, що наразі не існує іншого способу це зробити. Він також зазначив, що це відбуватиметься доволі важко.
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Буданов сказав про подолання російських ліній оборони
Очільник ГУР МО нагадав, що в нашій країні триває війна. Тому наразі іншого способу, щоб перемогти росіян та прорвати лінії оборони російської армії – немає.
Кров'ю, тільки кров'ю своєю. На жаль, іншого варіанту нема,
– сказав він.
Він зазначив, що лінії оборони наразі пробивають наші захисники. Буданов також розкритикував усіх тих, хто каже, що можна якось придумати магічний спосіб прориву цієї траншеї.
"Не можна, його не існує", – підкреслив очільник розвідки.
Наостанок він зазначив, що якщо росіяни зробили лінію оборони з траншеями, перешкодами, мінними загородженнями та залитими бетонами дотами, то там які хитрощі не шукай, єдине, що можна зробити, це просто знищувати їх.
Кирило Буданов дав інтерв'ю: найцікавіше з розмови
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що українське відомство має власний супутник у космосі. Саме він допомагає отримати всю необхідну інформацію стосовно військових цілей ворога.
- Він попередив, що Росія планує відправити на війну ще 450 тисяч осіб. За його словами, це відбуватиметься у рамках так званої "прихованої мобілізації".
- Буданов також наголосив, що за час повномасштабного вторгнення ГУР МО втрачало своїх агентів на фронті. Водночас у відомстві також збільшилася кількість людей після початку війни.
- Також очільник ГУР брав участь в операції в тимчасово анексованому півострові Крим у 2016 році. Тоді він, бувши звичайним спецпризначенцем, переплив відстань 8 кілометрів вплав через Сиваш.
- Буданов також розповів, що його дружина Маріанна завжди перебуває поруч з ним. Так дружина очільника ГУР живе з ним у кабінеті.