Буданов зазначив, що є вагомі втрати для української розвідки, а є й ті, що сильного впливу на її роботу не мали. Попри це, конкретної цифри серед втрачених агентів очільник ГУР МО – не назвав.
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Буданов розповів про втрату агентів розвідки
Буданов зазначив, що навіть втрати одного агента для української розвідки є вагомим. Водночас він підкреслив, що за кількістю втрачених агентів їх було небагато.
Багато хто з них загинув під час бойових дій. Оце завдало найбільших втрат нашому агентурному апарату, не їх розкриття, а фізичне знищення під час бойових дій,
– сказав очільник ГУР.
Він також зазначив, що кількістю агентів у розвідці з початком повномасштабного вторгнення збільшилася. Він наголосив, що також розширилася й вибірка людей, тому працювати стало набагато легше.
"Кількість людей, яка проходить через їхні (російські – 24 Канал) силові структури в рази більша ніж була до того. Багато людей призивається з вулиць, з ними легше", – розповів Буданов.
Він також нагадав і про представників Російського добровольчого корпусу, які мають страшенні мережі всередині країни. Це неабияк допомагає українській розвідці в ураженні ворога.
Кирило Буданов дав інтерв'ю: найцікавіші моменти
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що українське відомство має власний супутник у космосі. Саме він допомагає отримати всю необхідну інформацію стосовно військових цілей ворога.
- Буданов також прокоментував власні слова про те, що українські військові мали зайти в Крим весною 2023 року. Він наголосив, що події на фронті є менш інтенсивними ніж очікували, тому наразі у графіку українських військових є відставання.
- Крім цього, він попередив, що Росія планує відправити на війну ще 450 тисяч осіб. За його словами, це відбуватиметься у рамках так званої "прихованої мобілізації".