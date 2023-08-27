Буданов отметил, что пока нет другого способа это сделать. Он также отметил, что это будет происходить довольно тяжело.
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Буданов сказал о преодолении российских линий обороны
Глава ГУР МО напомнил, что в нашей стране идет война. Поэтому другого способа, чтобы победить россиян и прорвать линии обороны российской армии – нет.
Кровью, только кровью своей. К сожалению, другого варианта нет,
– сказал он.
Он отметил, что линии обороны пробивают наши защитники. Буданов также подверг критике всех тех, кто говорит, что можно как-то придумать магический способ прорыва этой траншеи.
"Нельзя, его не существует", – подчеркнул глава разведки.
Напоследок он отметил, что если россияне сделали линию обороны с траншеями, препятствиями, минными заграждениями и залитыми бетонами дотами, то там какие уловки не ищи, единственное, что можно сделать, это просто уничтожать их.
Кирилл Буданов дал интервью: самое интересное из разговора
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что украинское ведомство имеет собственный спутник в космосе. Именно он помогает получить всю необходимую информацию о военных целях врага.
- Он предупредил, что Россия планирует отправить на войну еще 450 тысяч человек. По его словам, это будет происходить в рамках так называемой "скрытой мобилизации".
- Буданов также отметил, что за время полномасштабного вторжения ГУР МО теряло своих агентов на фронте. В то же время в ведомстве также увеличилось количество людей после начала войны.
- Также глава ГУР принимал участие в операции во временно аннексированном полуострове Крым в 2016 году. Тогда он, будучи обычным спецназовцем, переплыл расстояние 8 километров вплавь через Сиваш.
- Буданов также рассказал, что его жена Марианна всегда находится рядом с ним. Так жена главы ГУР живет с ним в кабинете.