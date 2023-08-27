Буданов отметил, что пока нет другого способа это сделать. Он также отметил, что это будет происходить довольно тяжело.

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Буданов сказал о преодолении российских линий обороны

Глава ГУР МО напомнил, что в нашей стране идет война. Поэтому другого способа, чтобы победить россиян и прорвать линии обороны российской армии – нет.

Кровью, только кровью своей. К сожалению, другого варианта нет,

– сказал он.

Он отметил, что линии обороны пробивают наши защитники. Буданов также подверг критике всех тех, кто говорит, что можно как-то придумать магический способ прорыва этой траншеи.

"Нельзя, его не существует", – подчеркнул глава разведки.

Напоследок он отметил, что если россияне сделали линию обороны с траншеями, препятствиями, минными заграждениями и залитыми бетонами дотами, то там какие уловки не ищи, единственное, что можно сделать, это просто уничтожать их.

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