В 2016 году Кирилл Буданов получил "Орден за мужество" за участие в знаменитом "Крымском рейде". Теперь уже в качестве главы ГУР разведчик поделился деталями известной спецоперации, испортившей настроение Путину.
Смотрите также Выпали из графика, - Буданов о своих словах о мероприятии в Крым до весны 2023-го
Вышли из ловушки без потерь
По словам Буданова, тогда пятеро украинских спецназовцев высадились в село Рисовое. Их задачей было "доставить груз вглубь полуострова". Это не была одноразовая высадка, подчеркнул разведчик. Он вместе с группой диверсантов не раз заходил в Крым в рамках этой операции.
На полуострове у украинской агентуры был "свой" человек – водитель. Его россияне разоблачили – и наши разведчики попали в ловушку. Однако им удалось не только выбраться из нее без потерь, но уничтожить офицеров ФСБ высших чинов.
Возвращаться домой пришлось вплавь через озеро Сиваш, рассказывает Буданов. Они плыли около 8 километров.
Буданов лично участвует в штурмах
Глава разведки лично участвовал в штурмах, в том числе поселка Русская Лозовая в Харьковской области. Он рассказал, что на критически важных операциях находится вместе со своими людьми, потому что иначе быть не может. В западном мире такое явление давно за норму.
На всех крупных операциях комнадыры высших рангов находятся на передовых командованных пунктах и управляют операциями. Это нормально,
– подчеркнул Буданов.
Неправильно – это управлять операциями на основе докладов, считает разведчик. Он добавил, что в лобовые атаки не ходит, но всегда находится со своими людьми там, где это нужно.
Буданов о контрнаступлении
- Глава разведки признал, что его прогноз в 2022 году о ходе войны не сработал. Тогда Буданов заявил, что до конца весны ВСУ будут в Крыму. Сейчас разведчик говорит, что мы "выпали из графика", поскольку фронтовая реальность оказалась сильнее прогнозов. Впрочем, главное – это то, что наши силы идут вперед, медленно, но вперед, считает он.
- По словам Буданова, Крым невозможно освободить без военных действий. Он заявил, что полуостров будут деоккупировать "комбинированным" путем.
- Буданов рассказал, что россияне планируют мобилизовать дополнительно еще 450 тысяч человек.