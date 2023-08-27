Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью "Крым.Реалии" поделился своим мнением, что было бы уничтожить мосты. Он уверен, что россияне вынуждены были бы искать другие пути.
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Другое течение боевых действия
Руководитель ГУР заверил, если бы мосты взорвали – война точно развивалась иначе. Однако все это останется на уровне догадок – точно известно, что оккупанты не смогли бы так быстро захватить южную часть Украины.
Если бы были взорваны переходы и несколько иначе развивались первые часы, то русская армия не смогла бы с такой скоростью двигаться. Это аксиома,
– отметил Буданов.
В случае подрыва перехода в Чонгаре россиянам пришлось бы импровизировать. Они вынуждены были искать другие маршруты или строить понтонные переправы. Возможно, оккупанты стали бы чинить мосты или проводить воздушные операции. Однако точно предугадать их действия невозможно.
Буданов отметил, что не является следственным органом и может выражать только субъективное мнение. Глава ГУР специализируется на враге – действия украинских сил он не может прогнозировать.
Буданов о контрнаступлении ВСУ
- Кирилл Буданов убежден, что украинским военным придется пробивать линии обороны своей кровью. Он убежден, что других путей нет – магического способа прорыва не существует.
- Глава ГУР в ответ на собственные прогнозы об освобождении территорий заявил, что они "выпали из графика". Украина продолжает уверенно двигаться к цели, однако события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам.
- Буданов анонсировал неприятности для оккупантов в Крыму – скоро украинский народ увидит, как на территории оккупированного Крыма уничтожают захватчиков. Вопрос Крыма только набирает обороты.