Глава Главного управления разведки Минобороны Украины заявил в интервью ТСН, что вероятнее всего, через некоторое время в России появятся реваншистские настроения. Кстати, недавно Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора нет ресурсов, чтобы вести активные боевые действия годами, поэтому война на истощение в Украине невозможна, пишет 24 Канал.

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Что сказал Буданов о желании реванша в России

Украинский генерал-майор объяснил, что, по его мнению, к сожалению, Украине не удастся отгородиться от России "большим забором" и забыть о ней раз и навсегда. По его словам, желание реванша в России – это нормальный круговорот в истории.

Кирилл Буданов заявил, что России на восстановление в военном аспекте понадобится ориентировочно 10 лет.

Именно десять лет – это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить и начать реванш готовить. У нас точно будет десять лет. И если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, у нас будет гораздо больше. Но минимально десять лет у нас будет,

– заявил глава украинской разведки.

Кроме того, разведчик заверил, что после победы Украины с Россией будет связано еще много работы.

"Ну, кроме того, в мире всегда найдется чем заняться это и борьба с мировым терроризмом, проявлением насилия, спасением наших граждан и в принципе влиянием Украины в мире", – заявил Буданов.

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