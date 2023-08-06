Главу ГУР МО в интервью спросили, когда, по его мнению, закончится война. Напомним, что ранее он делал прогнозы по поводу того, когда Украина сможет вернуть Крым.

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Когда закончится война

Интересный вопрос. Лично мы надеемся, что оно будет скорым, но поскольку мы только что коснулись религии, только Бог знает ответ,

– отметил Кирилл Буданов.

Его спросили, существует ли вероятность того, что Запад заставит Украину прекратить огонь и сесть за переговоры. По словам Кирилла Буданова, в мире "могут сделать много шагов, которые значительно усложнят нашу ситуацию". В то же время он подчеркнул, что "навязать мир украинскому народу, украинскому обществу – им не получится".

Можно создать искусственные условия, при которых количество жертв в нашей стране значительно увеличится, проблем также станет больше. То есть – меньше боеприпасов, меньше поддержки экономики. Это чисто технократические вещи, но они не могут остановить людей.

– подчеркнул глава ГУР МО.

По его словам, люди, которые распространяют нарративы о перемирии, особенно через СМИ, должны задуматься о последствиях. Над тем, что их ожидает, если Украина не сможет восстановить свои границы. Как это может повлиять на границы их стран?

Кирилл Буданов добавил, что важно, какой после победы будет Украина:

как она будет переориентирована;

какие сферы будут развиваться, а какие нет;

как будут решать демографические проблемы и т.д.

То есть все, что касается устойчивого развития. Мы все знаем, что после войны, по крайней мере, в Восточной Европе, развивалась архитектура безопасности и т.д. Это совершенно открытые вопросы,

– добавил он.

Обратим внимание, что 2 августа Зеленский сообщил, что был закрытый доклад Буданова. По словам главы государства, "оккупанты серьезно ощутят последствия".

Президент также отметил, что эта неделя должна была быть очень важной для Украины. В частности, для внешней политики нашего государства.