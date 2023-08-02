Украинский лидер анонсировал серьезные последствия для оккупантов. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря Россияне снова били по портам, есть существенные повреждения, – Зеленский о ночной атаке "Шахедами"

Агрессор серьезно ощутит последствия

Президент рассказал, что Кирилл Буданов выступил с отдельным подробным докладом в закрытом режиме.

Оккупанты точно ощутят последствия нашей работы. Серьезно почувствуют,

– подчеркнул глава государства.

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"Эта неделя будет важна для Украины"