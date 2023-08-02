Украинский лидер анонсировал серьезные последствия для оккупантов. Об этом пишет 24 Канал.
Кстати говоря Россияне снова били по портам, есть существенные повреждения, – Зеленский о ночной атаке "Шахедами"
Агрессор серьезно ощутит последствия
Президент рассказал, что Кирилл Буданов выступил с отдельным подробным докладом в закрытом режиме.
Оккупанты точно ощутят последствия нашей работы. Серьезно почувствуют,
– подчеркнул глава государства.
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"Эта неделя будет важна для Украины"
- Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что на совещании руководитель СБУ Малюк и министр внутренних дел Клименко доложили о ликвидации последствий ударов российских террористов по Харькову, Кривому Рогу, Херсону и другим нашим городам.
- Главнокомандующий ВСУ доложил об общей ситуации в обороне. О конкретных направлениях фронта – доклады генералов Сырского, Тарнавского. Также командующий Воздушными силами Олещук доложил о результатах применения противовоздушной обороны.
- "Постоянно, в ежедневном режиме работаем с партнерами по усилению нашего воздушного щита – шаг за шагом добавляем защиты", – подчеркнул президент.
- Добавил, что Киев уже готовим ряд международных мероприятий, поэтому эта неделя будет очень важна для Украины, для нашей внешней политики.