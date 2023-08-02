Владимир Зеленский отметил, что это была очередная ночь войны и работы нашей героической ПВО. К сожалению, не обошлось без повреждений.

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"Мир должен реагировать, Россию можно и нужно остановить"

Украинский лидер отметил, что мы защищаемся на максимуме имеющихся сил. Удалось сбить много "Шахедов". К счастью, обошлось без жертв.

"К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на Юге страны. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности", – подчеркнул президент.

Он добавил, что все наши оперативные службы сработали эффективно. Однако мир должен реагировать.

Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить,

– подчеркнул Зеленский.

"Нам нужно больше ПВО/ПРО"

Руководитель ОП отметил, что оккупанты делают все, чтобы обходить санкции и получать комплектующие для производства оружия. Хотят наращивать его количество, чтобы убивать людей, разрушать инфраструктуру, вызвать голод в странах Глобального Юга.

Это можно остановить более жесткими санкциями, которые будут постоянно усиливаться и поражать ВПК РФ. Также каждый может сделать больше, если перекроет цепочки, благодаря которым Россия получает подсанкционные компоненты. Каждая страна может сделать больше. Нам также нужно больше ПВО/ПРО,

– подчеркнул Ермак.

Добавил, что необходимо объединиться против российского зла, лишить агрессора возможностей для атаки с воздуха. Сила всегда побеждает террористов, подчеркнул чиновник.

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