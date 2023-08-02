К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области.

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Хозяйка вовремя прошла до укрытия

Андрей Небитов отметил, что этой ночью во время обстрела столичного региона загорелся частный дом в одной из общин области. Пожар оперативно ликвидирован.

Хозяйка, услышав воздушную тревогу, временно прошла в укрытие. Так что, к счастью, никого не пострадал,

– рассказал начальник полиции.

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В результате атаки врага вспыхнул частный дом / Фото с телеграммы Небитова

Последствия атаки террористов на Киевскую область

Начальник ОВА заметил, что в эту ночь воздушная тревога продолжалась более 3 часов. Оккупанты атаковали регион "Шахедами".

Ночью в Киевской области активно работала ПВО. Вражеские цели были сбиты. Факты попаданий не зафиксированы. По оперативной информации, жертв и пострадавших нет,

– отметил Руслан Кравченко.

В то же время рассказал, что из-за падения обломков в одном из населенных пунктов произошло возгорание частного дома, поврежден гараж, придомовая территория и автомобиль. Пожар оперативно ликвидирован. Кроме того, в еще одном населенном пункте обломками повреждена крыша магазина.

Кравченко добавил, что последствия российской атаки устраняют, а владельцам поврежденных объектов будет оказана необходимая помощь.