На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Про це повідомив начальник поліції Київщини.

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Господиня вчасно пройшла до укриття

Андрій Нєбитов зазначив, що цієї ночі під час обстрілу столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. Пожежу оперативно ліквідували.

Господиня, почувши повітряну тривогу, тимчасово пройшла в укриття. Тож, на щастя, нікого не постраждав,

– розповів начальник поліції.

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Внаслідок атаки ворога спалахнув приватний будинок / Фото з телеграму Нєбитова

Наслідки атаки терористів на Київщину

Начальник ОВА зауважив, що цієї ночі повітряна тривога тривала понад 3 години. Окупанти атакували регіон "Шахедами".

Уночі на Київщині активно працювала ППО. Ворожі цілі були збиті. Фактів влучань не зафіксовано. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає,

– зазначив Руслан Кравченко.

Водночас зазначив, що через падіння уламків в одному з населених пунктів сталося загоряння приватного будинку, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували. Окрім того, у ще одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину.

Кравченко додав, що наслідки російської атаки наразі усувають, а власникам пошкоджених об'єктів буде надана необхідна допомога.