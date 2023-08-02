Зазвичай окупанти запускають БпЛА з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі "Shahed-136" випустили з Азовського через Чорне.

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ППО невпинно працювала майже 3 години

️На Одещині очевидною ціллю російських терористів були об'єкти портової і промислової інфраструктури. Наші Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже 3 години.

Внаслідок атаки виниклі пожежі на промислових та портових об'єктах, пошкоджено елеватор. Рятувальні служби працюють,

– зазначили в ОК "Південь".

Додали, що станом на 05:30 інформація про постраждалих не надходила. Однак, остаточні дані та результати бойової роботи ще уточнюються.

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Що вже відомо про нічну атаку терористів