Обычно оккупанты запускают БПЛА с берегов какого-то одного моря. Впрочем, этой ночью "Shahed-136" выпустили из Азовского через Черное.

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ПВО постоянно работала почти 3 часа

На Одесщине очевидной целью российских террористов были объекты портовой и промышленной инфраструктуры. Наши Силы противовоздушной обороны работали почти 3 часа.

В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор. Спасательные службы работают,

– отметили в ОК "Юг".

Добавили, что на 05:30 информация о пострадавших не поступала. Однако окончательные данные и результаты боевой работы еще уточняются.

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Что уже известно о ночной атаке террористов