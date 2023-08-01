По словам украинского лидера, утро у него началось с важных докладов. В частности, Зеленский заслушал главу МВД Игоря Клименко по поводу ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову.
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Что известно о совещании Зеленского с силовиками
Министра Клименко – по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". Все службы на местах попадания, работают,
– заверил президент.
Владимир Зеленский объяснил, что заслушал доклад:
- генерала Малюка – о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога, Херсона;
- Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по ситуации на фронте;
- командующих Сырского и Тарнавского;
- командующего Олещука – о деталях применения ПВО.
Был и закрыт доклад начальника ГУР Буданова,
– уточнил президент Украины.
Что известно об атаке Харькова
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что ориентировочно в полночь 1 августа Россия атаковала Харьков дронами-камикадзе. Враги попали по гражданским помещениям, в частности:
- в трехэтажном здании учебного заведения в Салтовском районе. Там оккупанты разрушили 2 этажа, вспыхнул пожар. К счастью, люди не пострадали;
- еще три "прилета" были по территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание. В больнице с ранениями находится 63-летний охранник.
В течение суток (31 июля – 24 Канал) враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Богодуховского, Харьковского, Изюмского и Купянского районов. В частности, под вражеским огнем находились Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Колодязное, Новомлынск и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары,
– рассказал Синегубов.
По его словам, пиротехники ГСЧС в сутки обезвредили 50 взрывоопасных предметов.
Кроме того, на Купянском направлении 31 июля Вооруженные Силы Украины успешно отразили очередную попытку вражеского штурма в районе восточнее Берестового.
Последствия атаки по Харькову / фото Олега Синегубова
Россия цинично атаковала Кривой Рог
- Ориентировочно в 9:02 31 июля Россия ударила по Кривому Рогу Днепропетровской области двумя ракетами. Одна попала в девятиэтажку и разрушила с 4 по 9 этажа в пределах 1 подъезда. Там на 4 этаже вспыхнул пожар на площади около 70 квадратных метров.
- Вторая вражеская ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, где произошло разрушение со 2 по 4 этажа. Известно, что это помещение техникума политехнического института Кривого Рога.
- Поисково-спасательные работы на местах попадания завершили. К сожалению, враг унес жизни 6 человек, среди них есть ребенок. Также оккупанты ранили ориентировочно 50 человек. Среди них пятеро детей.