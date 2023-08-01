За словами українського лідера, ранок в нього почався з важливих доповідей. Зокрема, Зеленський заслухав главу МВС Ігоря Клименка щодо ситуації та атаках по прикордонних областях і нічному удару дронами по Харкову.

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Що відомо про нараду Зеленського з силовиками

Міністра Клименка – щодо ситуації та атак по прикордонних областях і нічного удару дронами по Харкову. Ворог атакував Харків п'ятьма "Шахедами". Всі служби на місцях влучання, працюють,

– запевнив президент.

Володимир Зеленський пояснив, що заслухав доповіді:

генерала Малюка – про завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона;

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо ситуації на фронті;

командувачів Сирського та Тарнавського;

командувача Олещука – про деталі застосування ППО.

Була й закрита доповідь начальника ГУР Буданова,

– уточнив президент України.

Що відомо про атаку Харкова

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що орієнтовно опівночі Росія атакувала Харків дронами-камікадзе. Вороги влучили по цивільних приміщеннях, зокрема:

у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Там окупанти зруйнували 2 поверхи, спалахнула пожежа. На щастя, люди не постраждали;

ще три "прильоти" були по території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля. У лікарні з пораненнями перебуває 63-річний охоронець.

Протягом доби (31 липня – 24 Канал) ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського, Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Новомлинськ та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі,

– розповів Синєгубов.

За його словами, піротехніки ДСНС за добу знешкодили 50 вибухонебезпечних предметів.

Окрім того, на Куп'янському напрямку 31 липня Збройні Сили України успішно відбили чергову спробу ворожого штурму в районі східніше Берестового.

Наслідки атаки по Харкову / фото Олега Синєгубова

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