Український лідер анонсував серйозні наслідки для окупантів. Про це пише 24 Канал.
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Агресор серйозно відчує наслідки
Президент розповів, що Кирило Буданов виступив з окремою детальною доповіддю у закритому режимі.
Окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують,
– підкреслив глава держави.
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"Цей тиждень буде важливим для України"
- Окрім того, Володимир Зеленський розповів, що на нараді керівник СБУ Малюк і міністр внутрішніх справ Клименко доповіли щодо ліквідації наслідків ударів російських терористів по Харкову, Кривому Рогу, Херсону й інших наших містах.
- Головнокомандувач ЗСУ доповів щодо загальної ситуації в обороні. Про конкретні напрямки фронту – доповіді генералів Сирського, Тарнавського. Також командувач Повітряних сил Олещук доповів щодо результатів застосування протиповітряної оборони.
- "Постійно, у щоденному режимі працюємо з партнерами щодо посилення нашого повітряного щита – крок за кроком додаємо захисту", – наголосив президент.
- Додав, що Київ вже готуємо низку міжнародних заходів, тож цей тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики.