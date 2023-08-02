Український лідер анонсував серйозні наслідки для окупантів. Про це пише 24 Канал.

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Агресор серйозно відчує наслідки

Президент розповів, що Кирило Буданов виступив з окремою детальною доповіддю у закритому режимі.

Окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують,

– підкреслив глава держави.

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