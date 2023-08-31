Владимир Зеленский дал большое интервью португальскому изданию RTP. Об этом сообщает 24 канал.

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О чем рассказал президент

Разговор был посвящен вопросам политики. Конечно, журналисты задали вопрос, когда закончится война.

Сложно сказать. Она может закончиться и в этом году,

– ответил президент.

Разумеется, для завершения войны нужны условия – например, если наше государство будет продвигаться на поле боя и давить на Россию.

По словам президента, если мы полностью сломаем моральный дух россиян – то сложно представить, что тогда произойдет. В качестве примера он привел ситуацию с Херсоном, когда россияне сбежали из этого большого южного города, захватом которого так кичились.

Но очень важно, как будет реагировать международная общественность на украинские победы на фронте.

Если мир будет оставаться на стороне Украины и мы параллельно будем проводить мощные встречи по формуле мира, политическому сценарию – думаю, мы сможем найти шаги, которые нас приблизят к миру. Это может быть и в следующем году,

– сказал Зеленский.

Что может помешать

Президент указал, что Россия предпринимает такие шаги, которые "убивают возможности политического решения вопроса войны". К примеру, зимние блэкауты, устроенные россиянами, – это терроризм. Из-за отсутствия электроэнергии в больницах умирали люди, и такие поступки не имеют прощения. Как сказал президент, "это был конкретный геноцид".

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Фиксация окончания войны

Она прописана в формуле мира, но это произойдет после выполнения Россией всех остальных пунктов.

По словам Зеленского, фиксация окончания войны должна быть, Россия должна выйти с нашей территории. Должна быть справедливость, убийцы должны быть осуждены.

Тот или иной формат политического диалога с представителями российских властей – может быть, но только после того, как они начнут уважать наше право жить на нашей земле и когда их вооруженные формирования выйдут полностью с нашей территории,

– подчеркнул лидер государства.

Очень важно, чтобы россияне не только говорили о завершении войны, но и делали шаги, направленные на это.

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Зеленский назвал, что должны сделать россияне, когда выйдут с территории Украины:

не блокируют море;

не вызывают риска ядерной катастрофы;

деоккупируют наши атомные станции;

не рискуют жизнью украинцев;

производят обмен всех на всех;

возвращают наших детей.

Приблизить конец войны может членство в НАТО. Президент считает, что приглашение в Альянс может быть и тогда, когда в стране идет война, хоть это и сложнее.

Что касается вступления в Европейский Союз – "есть все шансы начать диалог уже в этом году, решение может быть принято до конца этого года и в следующем году начать этот процесс".