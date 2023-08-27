Выкладывая видео из клубов, следует постоянно анализировать, как это может повлиять на солдат в окопах. Видео с танцами на пилоне вызывает отвращение. Об этом "Тавр" рассказал в интервью на ютуб-канале "Розмова".

Смотрите также Я не устал за 9 лет войны, а кому-то надоели сторис о донатах

Достаточно ли гражданские поддерживают военных

Богдан рассказал, что требовать помощи от тыла неправильно.

Я вообще не люблю ничего требовать, если ты не военнослужащий. Гражданских я просил бы быть сознательнее, вот и все. Требовать, чтобы они помогали, – это будет наигранно, из-под палки,

– уверен он.

Если человек захочет помочь или поблагодарить – он это сделает. Но проводить флешмоб "Приложи руку к сердцу" для военного немного странно. Он говорит, что это наигранное принуждение человека говорить "спасибо".

Впрочем, очень многие просто не понимают, что происходит. Вот гражданские как раз и могут это объяснить, посидеть, потратить два-три часа, чтобы подискутировать. Военные, по словам "Тавра", не объективны в этой теме, могут разозлиться и говорить много чего неправильного.

В качестве примера Богдан Кротевич привел историю из собственной жизни. Во Львове к нему подошел молодой накачанный парень призывного возраста.

Разговор происходил примерно в таком ключе: "Вы из "Азова"? А вот скажите, сейчас в ТЦК всех загребают, а если меня загребут, можно к вам?" На предложение присоединиться к воинам добровольно, не дожидаясь, пока "загребут", парень ответил: "Нет, только если загребут". А потом еще и переспросил, не знает ли "Тавр" – мобилизуют ли юношу или нет.

Я понял, что он вообще не отстреливает, к кому подошел и с какой проблемой. Я не злюсь, просто он реально не понимает. Он подошел к человеку, который служит 9 лет, у которого дом в оккупации, который видел, как гибнут друзья, но он этого не понимает. К сожалению, такому человеку нужно объяснять,

– подытожил Богдан.

Смотрите также Отдать жизнь ради минуты свободы: что такое независимость?

Каково мнение бойца относительно тусовок во время войны

Богдан Кротевич считает, что вечеринки в Украине во время войны должны быть разрешены. На таких мероприятиях бывают и приехавшие в отпуск военные. Они тоже хотят отдохнуть, по-человечески выпить, потанцевать и освободить голову.

"Есть такие, кто идет в горы и хотят тишины, а есть такие, кто хочет оторваться. Есть 18-летние ребята, которые не успели отдохнуть", – говорит военный.

Основной проблемой вечеринок и развлечений во время войны он считает демонстративное хвастовство досугом. Когда люди выкладывают что-то в соцсети, они часто не думают, как на это отреагирует солдат в окопе и как это на него повлияет. Это приводит к конфликтам в стиле "разве за это мы воюем vs а нам что теперь, сидеть плакать". В таких спорах каждый по-своему прав – неправ только тот, кто выложил это на всеобщее обозрение.

Это не нужно показывать. Это можно делать, можно нормально отдыхать (не говорю о безумных вечеринках с раздеванием). Не надо выкладывать это в соцсети, здесь надо подавить свое эго и подумать, как на это отреагирует солдат в окопе,

– подчеркнул "Тавр".

Он сказал, что также держит в уме это "как воспримет солдат", когда приезжает в тыл. Говорит: было мерзко, когда знакомая сбросила видео с танцами на пилоне. Хотя в ролике были ребята с Донбасса, которые донатят, но это вопрос воспитания и морали – не выкладывать такие видео в сеть и не пересылать их друзьям. Здесь тыл должен поддержать фронт, ведь военным не хватит выдержки. В этих случаях хочется набить морду тем, кто на видео, говорит Кротевич.

Она не столь сильна и самоидентифицирована, чтобы, когда все убеждены в одном, сказать: нет, я считаю иначе. И таких людей много,

– прокомментировал Богдан поступок своей знакомой.

Напоследок он посоветовал: развлекайтесь, отдыхайте, но держите в голове этот проверочный вопрос: что там у солдата в окопе. Он снимет очень много конфликтов.