Часть плана по уничтожению Украины

Если прочитать решение Европейского Суда по правам человека, то очевидно, что именно российские действия по дестабилизации Украины считаются первопричиной того, что произошло в Одесском доме профсоюзов. Украине выставляют претензии в том, что чиновники, которые были на стороне Москвы, должным образом не преследовались и смогли убежать в Россию. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Для Кремля и его агентуры детали решения ЕСПЧ никакого значения не имеют. Имеет значение факт – Украина проигрывает даже международный суд, связанный с событиями в Одессе, а на следующий день в этом украинском городе убивают человека, которого россияне продолжают считать организатором того, что произошло.

Мы с вами прекрасно понимаем, что организатора событий возле Дома профсоюзов вообще тогда не существовало. Речь шла скорее о целой серии столкновений между теми, кто помогал превращению Одессы в так называемую "народную республику", и теми, кто пытался помешать этим действиям российской агентуры и способствовать сохранению Одессы в составе Украины.

Борьба за это не является завершенной. В планах российского президента Владимира Путина и его окружения – оккупация всего востока и юга нашей страны. Возможно, и уничтожение украинской государственности. На этом в Кремле продолжают настаивать, когда обсуждают результаты российско-украинской войны, которые были бы для них благоприятными.

В этом контексте дестабилизация в Украине является частью российских усилий по уничтожению государственности у соседей. Совсем не только война, совсем не только обстрелы мирных украинских городов ракетами и беспилотниками, от которых Одесса страдает одна из самых первых, но и серьезная дестабилизация ситуации. Говорится об убийствах, запугивании людей и попытках превратить Украину в территорию террора.

Важность борьбы с российской агентурой

Убийство в Одессе вписывается в парадигму, которую мы наблюдаем со времени, когда во Львове застрелили Ирину Фарион. Конечно, первые удары могут происходить именно по тем, кого в России будут называть "представителями радикальных политических взглядов". Однако в любой момент террор может также распространиться и на тех, кто выражает взгляды близкие к российской пропаганде.

Это также подготовка к тому, чтобы украинцы воспринимали террор как норму и не удивлялись покушениям и убийствам представителей украинского политического и военного руководства.

В российской столице понимают, что окно возможностей, связанное с избранием президентом США Дональда Трампа, может захлопнуться. Поэтому они хотят форсировать события, чтобы уже в 2025 году украинское государство перестало существовать, а в Кремле праздновали бы восстановление своей империи в границах 1991 года.

Каждое убийство – это часть большой антиукраинской стратегии Москвы.

Вопрос в том, как украинские институты реагируют на эту очевидную опасность. Ведь известно, что одесский активист обращался в СБУ с сообщениями об угрозах, которые ему поступали, и просил о персональной защите. С тем, что вокруг него происходило, нужно было оперативно разбираться не только с точки зрения безопасности конкретного человека и его семьи, но и с точки зрения необходимости понять насколько серьезные позиции имеет в Одессе российская агентура.

Борьба с огромной российской агентурой является вопросом выживания Украинского государства. Если вдруг действительно на какое-то время прекратятся боевые действия, Россия не прекратит террор, а наоборот утроит его. Это будет важной частью российской политики до момента пока она сможет возобновить военные действия против Украины с целью окончательного ее уничтожения. Обо всех этих серьезных опасностях нужно вспоминать не только тогда, когда происходит очередное убийство.