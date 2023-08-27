Викладаючи відео із клубів, слід постійно аналізувати, як це може вплинути на солдатів в окопах. Відео з танцями на пілоні викликає відразу. Про це "Тавр" розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі "Розмова".

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Чи достатньо цивільні підтримують військових

Богдан розповів, що вимагати від тилу допомоги неправильно.

Я взагалі не люблю нічого вимагати, якщо ти не військовослужбовець. Цивільних я просив би бути більш свідомими, от і все. Вимагати, щоб вони допомагали, – це буде награно, з-під палки,

– впевнений він.

Якщо людина захоче допомогти або подякувати – вона це зробить. Але проводити флешмоб "Приклади руку до серця" для військового трохи дивно. Він говорить, що це награне змушення людини казати "дякую".

Утім, дуже багато людей просто не розуміють, що відбувається. От цивільні якраз і можуть це пояснити, посидіти, витратити дві-три години, щоб подискутувати. Військові, за словами "Тавра", не об'єктивні в цій темі, можуть розізлитися і говорити багато чого неправильного.

Як приклад Богдан Кротевич навів історію з власного життя. У Львові до нього підійшов молодий накачаний хлопець призовного віку.

Розмова відбувалася приблизно в такому ключі: "Ви з "Азова"? А от скажіть, зараз у ТЦК всіх загрібають, а якщо мене загребуть, можна до вас?" На пропозицію приєднатися до воїнів добровільно, не чекаючи, доки "загребуть", хлопець відповів: "Ні, тільки якщо загребуть". А потім ще й перепитав, чи не знає "Тавр" – мобілізують юнака чи ні.

Я зрозумів, що він узагалі не віддупляє, до кого підійшов і з якою проблемою. Я не злюсь, просто він реально не розуміє. Він підійшов до людини, яка служить 9 років, у якої домівка в окупації, яка бачила, як гинуть друзі, але він цього не розуміє. На жаль, такій людині треба пояснювати,

– підсумував Богдан.

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Якою є думка бійця щодо тусовок під час війни

Богдан Кротевич вважає, що вечірки в Україні під час війни повинні бути дозволені. На таких заходах бувають і військові, які приїхали у відпустку. Вони теж хочуть відпочити, по-людськи випити, потанцювати і звільнити голову.

"Є такі, що йдуть у гори і хочуть тиші, а є такі, хто хоче відірватися. Є 18-річні хлопці, які не встигли відпочити", – говорить військовий.

Основною проблемою вечірок і розваг під час війни він вважає демонстративне хизування дозвіллям. Коли люди викладають щось у соцмережі, вони дуже часто не думають, як на це відреагує солдат в окопі та як це на нього вплине. Це призводить до конфліктів у стилі "хіба за це ми воюємо vs а нам що тепер, сидіти плакати". У таких суперечках кожен по-своєму правий – неправий тільки той, хто показав це всім на загал.

Це не треба показувати. Це можна робити, можна нормально відпочивати (не кажу про божевільні вечірки з роздяганням). Не треба викладати це в соцмережі, тут треба придушити своє его і подумати, як на це відреагує солдат в окопі,

– наголосив "Тавр".

Він сказав, що також тримає у голові це "як сприйме солдат", коли приїздить у тил. Говорить: було бридко, коли знайома скинула відео з танцями на пілоні. Хоч у ролику були хлопці з Донбасу, які донатять, але це питання виховання та моралі – не викладати ці відео в мережу і не пересилати їх друзям. Тут тил має підтримати фронт, адже військовим не вистачить витримки. У цих випадках хочеться набити пику тим, хто на відео, говорить Кротевич.

Вона не настільки сильна і самоідентифікована, щоб, коли всі вважають по-одному, сказати: ні, я вважаю інакше. І таких людей багато,

– прокоментував Богдан учинок своєї знайомої.

Наостанок він порадив: розважайтесь, відпочивайте, але тримайте в голові це перевірочне запитання: що там у солдата в окопі. Воно зніме дуже багато конфліктів.