Україна = незалежність

Колись мені було важко це сприймати, але зараз, певно, що я досить флегматично дивлюсь на таких людей.

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Одні обирають будь-яке життя навіть, якщо воно буде в рабстві. Інші готові віддати його заради останніх хвилин власної незалежності.

На допиті в Лєфортово мене спитали: "Що для тебе є Україна?". Я відчував це, але було досить важко пояснити. Час минає, погляди формуються. Сподіваюсь, так буде до кінця життя. Бо як тільки я буду вважати, що знаю все, то стану найтупішою людиною на світі.

Зараз для мене Україна – це незалежна нація, це ті, хто прийняли рішення бути незалежними. Ті, які пішли на війну, ті, які залишилися в країні та повністю віддаються спільній справі, ті, які готові нищити ворогів України в будь-якому куточку світу.

Україна дорівнює незалежності, свідомому вибору самостійності.

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Тільки зараз більшість розуміє, що цей вибір не дається задарма, його треба постійно захищати, виборювати, вигризати, як і майбутнє України, яке буде існувати тільки, якщо за нього боротись.

Пам'ятайте про тих, завдяки кому ми маємо змогу жити в цей день. Пам'ятайте про тих, що віддали життя за Україну. Пам'ятаєте про полонених українських військових. Пам'ятайте про моральний обов'язок перед країною та ними!