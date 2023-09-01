Об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. По его мнению, Россия уже давно пошла по пути своего стратегического проигрыша.

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Россия сама развеяла миф о своей мощи

"Россия уже давно пошла по пути своего стратегического проигрыша. И теперь это уже, как в шахматах цугцванг, чтобы они не сделали – все равно будет стратегический проигрыш. И наоборот, понимая это, уже невозможен проигрыш Украины. Потому что тогда станет вопрос, а куда это все пошло?", – сказал Буданов

Справка. Термин цугцванг – это положение на шахматной доске, в котором каждый ход игрока приведет к его поражению уже в следующих нескольких ходах оппонента.

Руководитель ГУР МО объяснил, в чем состоит стратегический проигрыш России. В частности, он привел пример России образца 2021 года, когда против нее уже были введены некоторые санкции.

В то же время, Буданов отмечает, что это была Россия, которую все в мире боялись и верили, что это мощное государство. Мол, Россия – это военный гегемон современности, максимально мощная военная машина, развитая экономика, промышленно развитое государство и дипломатия на самом высоком уровне.

А что оказалось – мыльный пузырь. А он лопнул. А там пустое внутри. Посмотрите, что произошло сейчас – Россия дипломатический изгнанник, это факт,

– сказал Буданов.

Он добавил, что экономика России тоже не в очень хорошем состоянии. Кроме того, военная машина, по его словам, тоже оказалась мыльным пузырем.

Руководитель ГУР намекает, что сейчас никто не боится России, кроме нескольких ее соседей, которые с опаской смотрят на нее. По словам Буданова, россияне развенчали миф о своей мощи.

Буданов считает, что Россия захочет реванша после победы Украины