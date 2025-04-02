При жизни он был награжден "Золотым крестом". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также На войне против России погиб бывший футболист Юрий Яцкив

Андрей Гунько воевал с первых дней полномасштабной агрессии России

Родился Андрей Гунько 17 марта 1971 года в Виннице.

Его мама – известная винницкая волонтер и основательница ОО "Мольфар" Юлия Вотчер.

Павший защитник пошел воевать против российского нашествия с первых дней полномасштабного вторжения.

За свой военный путь он сдерживал наступление в пригороде Киева, в Бахмуте, Степном, также был на Харьковском, Донецком и Луганском направлениях.

За службу 15 апреля 2023 года его наградили знаком отличия Главнокомандующего Вооруженных сил Украины "Золотой крест".

Андрей "Директор" Гунько погиб 29 марта.

Не очень молодой, с проблемами в здоровье, без достаточного понимания личной роли на этой войне, но это не помешало решению – надо идти. Когда шел на войну, сказал родным: "Должен защитить наш дом, нашу землю!"

- рассказала мама защитника.

Она на своей странице в Facebook опубликовала стихотворение, посвященное павшему сыну:

Знаешь ли ты, что такое горе?

Оно, как удавка, сжимает горло, Оно болит, как в сердце рана... Кричит, – делай что-то, но еще рано..

Когда рекой стекают слезы, А я прячу набухшие глаза, Дрожащие руки сжимаю в коленях, Потому что хочу достойной быть сына. Не первая я, к сожалению, и не последняя, Которая теряет дитя любимое..

Простятся с Андреем Гунько 3 апреля

Прощание с павшим воином состоится в четверг, 3 апреля, в Виннице.

Автоколонна для сопровождения процессии будет формироваться в 11:15 возле Дома офицеров (улица Коцюбинского, 37). Далее она отправится через центр города.

Прощаться с воином будут в 12:00 в Винницкой областной филармонии (Хмельницкое шоссе, 7), а похоронят его на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

"Покорнейше прошу встретить моего сына и присоединиться к живому коридору по маршруту: Дом офицеров – Винницкая областная филармония – Сабаровское кладбище. А еще просьба, выбирая цветы, отдайте предпочтение живым цветам, за что уже спасибо каждому", – написала Юлия Вотчер.