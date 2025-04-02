За життя він був нагороджений "Золотим хрестом". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Андрій Гунько воював із перших днів повномасштабної агресії Росії

Народився Андрій Гунько 17 березня 1971 року у Вінниці.

Його мама – відома вінницька волонтерка та засновниця ГО "Мольфар" Юлія Вотчер.

Полеглий захисник пішов воювати проти російської навали з перших днів повномасштабного вторгнення.

За свій воєнний шлях він стримував наступ у передмісті Києва, в Бахмуті, Степовому, також був на Харківському, Донецькому та Луганському напрямках.

За службу 15 квітня 2023 року його нагородили відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України "Золотий хрест".

Андрій "Директор" Гунько загинув 29 березня.

Не дуже молодий, з проблемами в здоров'ї, без достатнього розуміння особистої ролі на цій війні, але це не стало на заваді рішення – треба йти. Коли йшов на війну, сказав рідним: "Маю захистити наш дім, нашу землю!"

— розповіла мама захисника.

Вона на своїй сторінці у Facebook опублікувала вірш, присвячений полеглому сину:

Чи знаєш ти, що таке горе?

Воно, як зашморг, стискає горло, Воно болить, наче в серці рана... Кричить, – роби щось, але ще рано…

Коли рікою стікають сльози, А я ховаю набрякші очі, Тремтячі руки тисну в колінах, Бо хочу гідною бути сина. Не перша я, на жаль, і не остання, Яка втрачає дитя кохане…

Попрощаються з Андрієм Гуньком 3 квітня

Прощання із полеглим воїном відбудеться у четвер, 3 квітня, у Вінниці.

Автоколона для супроводу процесії формуватиметься об 11:15 біля Будинку офіцерів (вулиця Коцюбинського, 37). Далі вона вирушить через центр міста.

Прощатися із воїном будуть о 12:00 у Вінницькій обласній філармонії (Хмельницьке шосе, 7), а поховають його на Алеї Слави Сабарівського кладовища.

"Уклінно прошу зустріти мого сина і доєднатися до живого коридору за маршрутом: Будинок офіцерів – Вінницька обласна філармонія – Сабарівське кладовище. А ще прохання, обираючи квіти, віддайте перевагу живим квітам, за що вже дякую кожному", – написала Юлія Вотчер.