Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що питання просування швидкості просування на фронті – це питання до Генштабу. Водночас він наголосив, що ті, хто говорить про "повільний контрнаступ", не знають про першочергові завдання операції.

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Війна нікому не подобається

За словами Буданова, потрібно розуміти, що ця війна не подобається не тільки нашим партнерам, а й самим українцям. Також він переконаний, що більшості росіян, а особливо тим, які живіть у прикордонних областях, вона теж не подобається.

Чому комусь має подобатись або не подобатись наша війна?

– поставив він риторичне запитання.

На всі побоювання, що через "повільний контрнаступ" Україна залишиться без зброї від союзників, він сказав, що для цього немає причин.

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