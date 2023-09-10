Начальник Главного управления разведки Минобороны подчеркнул, что это его личное мнение, которое базируется на анализе данных, прежде всего, об оккупантах.
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Буданов заявил, что россияне не могут проводить долговременные действия
"Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем прежде всего по противнику", – сказал Буданов на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES).
Как отметил глава ГУР МО, россияне физически не могут производить длительные действия. Кроме того, он объяснил, что такое длительный срок войны.
Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок – то вполне понятно, что вы будете правы,
– сказал начальник военной разведки.
Другие заявления Буданова о войне в Украине: детали
- Кирилл Буданов заявил, что боевые действия так или иначе будут продолжаться и зимой. По его словам, хотя в холоде, сырости и грязи бороться сложнее, однако боевые действия будут контрнаступление будут продолжаться.
- Глава ГУР признал, что продвижение Сил обороны идет медленнее, чем он хотел, в частности из-за плотной концентрации российских мин и большого количества компактных вражеских дронов-камикадзе.
- В своих оценках потенциала оккупантов Буданов сомневается в возможностях россиян наступать на Киев или Харьков. Также глава ГУР МО заявил, что война должна постепенно перебраться на территорию России.
- Буданов считает, что Россия потерпела стратегическое поражение и как бы она ни пыталась изменить ситуацию – лучше для нее не станет. В то же время, стратегический проигрыш Украины, по мнению руководителя разведки, уже невозможен.
- В конце концов, как сказал Буданов, Россия после поражения в войне захочет реванша, поэтому Украине нужно быть готовой.