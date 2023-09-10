Начальник Главного управления разведки Минобороны подчеркнул, что это его личное мнение, которое базируется на анализе данных, прежде всего, об оккупантах.

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Буданов заявил, что россияне не могут проводить долговременные действия

"Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем прежде всего по противнику", – сказал Буданов на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

Как отметил глава ГУР МО, россияне физически не могут производить длительные действия. Кроме того, он объяснил, что такое длительный срок войны.

Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок – то вполне понятно, что вы будете правы,

– сказал начальник военной разведки.

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