Після перемовин із Путіним у Сочі Ердоган зробив кілька важливих заяв. Турецький лідер вірить, що вдасться відновити зернову угоду на нових умовах, однак перспектив закінчення війни в Україні у найближчому майбутньому не бачить.

Дивіться також Росія висунула свої умови: чому Ердоган не дотиснув Путіна щодо зернової угоди

Надії на мир немає

Ердоган поділився з журналістами результатами зустрічі із Путіним та із сумом констатував, що надії на якнайшвидше завершення збройного конфлікту немає.

На жаль, війна, що триває вже 1,5 року, досі продовжується. Жодних перспектив для досягнення миру на горизонті не видно,

– сказав президент.

Він також повторив, що Туреччина з перших днів російського вторгнення виступала за дипломатію і діалог та робила все можливе, аби припинити кровопролиття. Ердоган додав, що увесь цей час турецька сторона домагалася зустрічі сторін конфлікту.

Крім того, президент зазначив, що Туреччина готова продовжити свою роль посередника щодо питань мирних переговорів, обміну полоненими та відновлення зернової ініціативи.

В Україні чекають на сигнал від Ердогана, а Путін надалі шантажує світ