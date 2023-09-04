Можемо припустити, що після зустрічі з Ердоганом у Путіна тривалий час боліла рука, а також ботоксне обличчя. На цю думку нас наштовхнули уважні аналітики зі ЗМІ.
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Залізна хватка Ердогана
Хоча Ердоган прибув, так би мовити, до ніг Путіна, а той відповідно перебував на своїй території, рукостискання політиків засвідчило, що турецький лідер таки домінує.
Очільник Кремля мав змогу показати характер, якби сам прибув до Туреччини. Втім, воєнний злочинець злякався, що там його наздожене ордер від Міжнародного кримінального суду. Тому сьогодні він був вимушений змиритися зі статусом "слабкішого".
Отже, журналісти видання InformNapalm проаналізували те, як Ердоган і Путін вітаються. Так, турецький лідер тримав свою руку зверху. Ба більше, він показово утримував руку співрозмовника біля свого центру ваги. Водночас Путін зі спортивним минулим почувався "знизу" некомфортно і смикався наче "той хробак на гачку".
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Ердоган "тримав" Путіна
У мережу потрапив й інший епізод, на якому Путін та Ердоган вітаються. На ньому Ердоган наче й навіть не тисне, а просто тримає руку Путіна у своїй, як річ, водночас спілкуючись з перекладачем.
У цей момент Путін "поплив" – чи то від збентеження, що Ердоган "забув" відпустити його руку, чи то від радісного хвилювання, що хтось взагалі потиснув його правицю.
Загалом з обличчя російського диктатора не злітає посмішка. Вона може видатися силуваною, бо в якусь мить Путін дивиться прямо в камеру і "либиться" ще більше.
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Путін знову диктує умови, а Ердоган каже про надію: чим завершилися перемовини
- 4 вересня Ердоган приїхав у Сочі, аби вмовити Путіна повернутися до зернової угоди, а також обговорити питання обміну військовополоненими. Переговори президентів тривали три години.
- Однак, як відомо наразі, бажаного результати досягти не вдалося. Очільник Кремля заявив, що не проти відновлення зернової ініціативи, але знову наполіг на виконанні вимог Москви, про які вона говорила раніше. Йдеться, зокрема, про скасування санкцій на експорт російської агропродукції. Крім того, Путін зажадав, аби "Россільгоспбанк" під'єднали до SWIFT, дозволили поставити запчастини для сільгосптехніки, розблокували транспортну логістику та страхування, реанімували аміакопровід "Тольятті – Одеса" та розморозили активи російських компаній. Не забув російський диктатор й плюнути в бік України, мовляв, вона "змусила" Росію вийти із зернової угоди. А головним винуватцем всіх бід Путін як зазвичай визначив Захід, який нібито "зловживав" на зерновому коридорі.
- Заява Ердогана прозвучала більш обнадійливо. Він сказав, що угоду можливо буде відновити на нових умовах. Водночас політик визнав, що пропозиції, з якими прибула турецька делегація, "не виправдали очікувань щодо безпеки" Кремля.