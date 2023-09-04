Можемо припустити, що після зустрічі з Ердоганом у Путіна тривалий час боліла рука, а також ботоксне обличчя. На цю думку нас наштовхнули уважні аналітики зі ЗМІ.

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Залізна хватка Ердогана

Хоча Ердоган прибув, так би мовити, до ніг Путіна, а той відповідно перебував на своїй території, рукостискання політиків засвідчило, що турецький лідер таки домінує.

Очільник Кремля мав змогу показати характер, якби сам прибув до Туреччини. Втім, воєнний злочинець злякався, що там його наздожене ордер від Міжнародного кримінального суду. Тому сьогодні він був вимушений змиритися зі статусом "слабкішого".

Отже, журналісти видання InformNapalm проаналізували те, як Ердоган і Путін вітаються. Так, турецький лідер тримав свою руку зверху. Ба більше, він показово утримував руку співрозмовника біля свого центру ваги. Водночас Путін зі спортивним минулим почувався "знизу" некомфортно і смикався наче "той хробак на гачку".

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Ердоган "тримав" Путіна

У мережу потрапив й інший епізод, на якому Путін та Ердоган вітаються. На ньому Ердоган наче й навіть не тисне, а просто тримає руку Путіна у своїй, як річ, водночас спілкуючись з перекладачем.

У цей момент Путін "поплив" – чи то від збентеження, що Ердоган "забув" відпустити його руку, чи то від радісного хвилювання, що хтось взагалі потиснув його правицю.

Загалом з обличчя російського диктатора не злітає посмішка. Вона може видатися силуваною, бо в якусь мить Путін дивиться прямо в камеру і "либиться" ще більше.

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