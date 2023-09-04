Можем предположить, что после встречи с Эрдоганом у Путина долго болела рука, а также ботоксное лицо. На эту мысль нас натолкнули внимательные аналитики из СМИ.
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Железная хватка Эрдогана
Хотя Эрдоган прибыл, так сказать, к ногам Путина, а тот соответственно находился на своей территории, рукопожатие политиков засвидетельствовало, что турецкий лидер все-таки доминирует.
Руководитель Кремля мог показать характер, если бы сам прибыл в Турцию. Впрочем, военный преступник испугался, что там его догонит ордер Международного уголовного суда. Поэтому сегодня он был вынужден смириться со статусом более "слабого".
Итак, журналисты издания InformNapalm проанализировали, как Эрдоган и Путин приветствуются. Так, турецкий лидер держал свою руку сверху. Более того, он показательно удерживал руку собеседника возле своего центра тяжести. В то же время Путин со спортивным прошлым чувствовал себя "снизу" некомфортно и дергался как "червь на крючке".
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Эрдоган "держал" Путина
В сеть попал и другой эпизод, на котором Путин и Эрдоган здороваются. На нем Эрдоган как будто даже не давит, а просто держит руку Путина, как вещь, одновременно общаясь с переводчиком.
В этот момент Путин "поплыл" – то ли от смущения, что Эрдоган "забыл" отпустить его руку, то ли от радостного волнения, что кто-то вообще пожал его десницу.
В общем, с лица российского диктатора не слетает улыбка. Она может показаться силованной, потому что в какой-то момент Путин смотрит прямо в камеру и "лыбиться" еще больше.
Путин как застенчивая школьница: видео
Путин снова диктует условия, а Эрдоган говорит о надежде: чем завершились переговоры
- 4 сентября Эрдоган приехал в Сочи, чтобы уговорить Путина вернуться к зерновому соглашению, а также обсудить вопрос обмена военнопленными. Переговоры президентов продолжались три часа.
- Однако, как известно, желаемого результата достичь не удалось. Глава Кремля заявил, что не против возобновления зерновой инициативы, но снова настоял на выполнении требований Москвы, о которых она говорила ранее. Речь идет об отмене санкций на экспорт российской агропродукции. Кроме того, Путин потребовал, чтобы "Россельхозбанк" подключили к SWIFT, разрешили поставить запчасти для сельхозтехники, разблокировали транспортную логистику и страхование, реанимировали аммиакопровод "Тольятти – Одесса" и разморозили активы российских компаний. Не забыл российский диктатор и плюнуть в сторону Украины, мол, она заставила Россию выйти из зерновой сделки. А главным виновником всех бед Путин как обычно определил Запад, якобы "злоупотреблявший" на зерновом коридоре.
- Заявление Эрдогана прозвучало более обнадеживающе. Он сказал, что соглашение, возможно, будет возобновлено на новых условиях. В то же время политик признал, что предложения, с которыми прибыла турецкая делегация, "не оправдали ожиданий безопасности" Кремля.