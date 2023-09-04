Про це заявив російський диктатор на спільній пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Традиційно у своїй промові Путін почав ображати Україну, передає 24 Канал.

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Росія готова "реанімувати" зернову угоду

У Сочі 4 вересня з візитом прибув турецький президент Ердоган. Він зустрівся з Путіним, аби обговорити низку важливих питань, серед яких – зернова угода. Після зустрічі російський диктатор заявив, що Кремль готовий "реанімувати" зернову угоду.

Щоправда, для цього він висунув свої умови. Так, Путін вимагає, аби Захід скасував санкції на експорт російської агропродукції.

Ми будемо готові розглянути можливість реанімувати зернову угоду. Я про це сьогодні не раз сказав пану президенту (Реджепу Ердогану – 24 Канал). Зробимо це відразу, як будуть повністю виконані всі зафіксовані у ній домовленності про зняття обмежень на експорт російської агропромисловості,

– заявив Путін.

Заява Путіна про зернову угоду: дивіться відео

Серед інших умов Путін також вимагає, аби "Россільгоспбанк" під'єднали до SWIFT, дозволили поставити запчастини для сільгосптехніки, розблокували транспортну логістику та страхування, реанімували аміакопровід "Тольятті – Одеса" та розморозили активи російських компаній. Крім того, російський диктатор заявив, що Росія готова постачати зерно через Туреччину в найбідніші країни.

За словами Путіна, ініціатива між Росією, Туреччиною та Катаром щодо зерна – це "альтернатива", а не заміна зернової угоди.

Під час виступу не минулося й без вкидів у бік України. Так, Путін почав заявляти, що частка України у світовому зерновому експорті як була 5%, так і залишилася. Також російський диктатор бідкався, що буцімто Росія забезпечувала безпеку зерновим коридором, інша сторона – "використовувала гуманітарні коридори для терористичних атак". Ще Путін поскиглив, що нібито "Росію змусили вийти із зернової угоди", а в усьому традиційно винний Захід, який буцімто "обманював Кремль з приводу гуманітарного характеру зернового коридору".

Без образ України у промові Путіна не минулося: дивіться відео

Путін традиційно скиглив та звинувачував Захід: дивіться відео

Що заявив Ердоган про зернову угоду

У своїй промові президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що "широко обговорив" з Путіним зернову угоду. За його словами, вона відіграла величезну роль у запобіганні продовольчої кризи.

Крім того, Ердоган вважає, що "новий пакет пропозицій" щодо зернової угоди може сприяти відновленню зернової угоди. Він повідомив, що Туреччина винесла пропозиції щодо вирішення зернової угоди, але вони "не виправдали очікувань щодо безпеки" Кремля. Подробиць, які саме пропозиції озвучував президент Туреччини, не повідомляли.

У підсумку переговорів Росія та Туреччина не змогли домовитися про поновлення зернової угоди. Оскільки Путін заявив про "реанімування", то цілком ймовірно, що угоду можуть перезапустити на нових умовах.