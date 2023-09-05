После переговоров с Путиным в Сочи Эрдоган сделал несколько важных заявлений. Турецкий лидер верит, что удастся возобновить зерновое соглашение на новых условиях, однако перспективы для окончания войны в Украине в ближайшем будущем не видит.
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Надежды на мир нет
Эрдоган поделился с журналистами результатами встречи с Путиным и с грустью констатировал, что надежды на скорейшее завершение вооруженного конфликта нет.
К сожалению, продолжающаяся уже 1,5 года война, до сих пор идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не видно,
– сказал президент.
Он также повторил, что Турция с первых дней российского вторжения выступала за дипломатию и диалог и делала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие. Эрдоган добавил, что все это время турецкая сторона добивалась встречи сторон конфликта.
Кроме того, президент отметил, что Турция готова продолжить свою роль посредника по вопросам мирных переговоров, обмену пленными и возобновлению зерновой инициативы.
В Украине ждут сигнал от Эрдогана, а Путин и дальше шантажирует мир
- 4 сентября прошли долгожданные переговоры между российским и турецким президентами. Эрдоган лично приехал в Сочи, чтобы убедить Путина вернуться к зерновому соглашению. Он неоднократно заявлял, что не видит альтернативы черноморской инициативы без участия россиян.
- Переговоры продолжались три часа и уже успели прославиться курьезными моментами. Переводчик случайно объявил войну между Турцией и Россией, а в СМИ обратили внимание на рукопожатие президентов, которое продемонстрировало жалкое положение Путина.
- Что же касается результатов встречи, то желаемого Эрдогану добиться не удалось. Президент отметил, что предложения по зерновому соглашению, которые он презентовал Путину, того не удовлетворили.
- Глава Кремля, выступая, подчеркнул, что готов возобновить зерновое соглашение, однако при условии выполнения требований Москвы, о которых она ранее говорила. Речь идет о снятии ряда санкций.
- Речь Эрдогана звучала более обнадеживающе. Он заявил, что зерновую инициативу удастся реанимировать, но уже на новых условиях.
- Тем временем в Украине ждут звонок Эрдогана Зеленскому. Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что турецкий президент сконтактирует с украинским коллегой, чтобы рассказать обо всем, что говорил с Путиным. Дипломат отметил взаимное доверие между Эрдоганом и Зеленским.