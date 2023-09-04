Об этом рассказали в ряде российских СМИ. 24 Канал. Эрдогану не удалось убедить Путина вернуться к Черноморскому соглашению.

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Анкара готова быть посредницей по Украине

Во время встречи Путина и Эрдоган говорили о войне в Украине, которую развязал Кремль.

Анкара готова взять на себя посредничество по Украине,

– заявил Эрдоган по итогам переговоров с президентом страны-агрессора.

Турецкий президент также заявил, что нужно продолжать работу над вопросом зернового соглашения. Мол, нужен новый пакет предложений.

Следует отметить, что Эрдогану не удалось склонить Путина к возвращению к Черноморской инициативе. Президент России заявил, что Москва пока не готова, ведь предъявляемые ранее требования Кремля якобы не выполняют.

"Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", – заявил Путин.

Также он сообщил, что ожидает снятия части санкций по поставкам российского зерна и удобрений на европейские рынки. Кремлевский диктатор в своей традиционной манере – с помощью шантажа и манипуляций – пытается заставить мир покупать украденное украинское зерно.

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