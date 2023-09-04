РосСМИ уже сообщают, что главы государств уже встретились. Эрдоган и Путин намерены обсудить зерновой коридор.

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Что известно о встречах Путина и Эрдогана

Эрдоган в Россию приехал не один. Вместе с ним были турецкие министры, а также первая леди Эмине Эрдоган.

Сама встреча Путина и Эрдогана состоялась в санатории "Русь" в Сочи. Там же и пройдут переговоры между двумя главами государств.

Кровавый диктатор лично поприветствовал Эрдогана у входа в корпус "Империал" санатория "Русь". Уж очень сильно он пожимал ему руку и пытался лыбиться на все имеющиеся зубы.

Эрдоган встретился с Путиным в Сочи: смотрите видео

Предварительно основной темой обсуждения Путина и Эрдогана станет зерновой коридор. Последний заблокирован самой Россией. Также президенты могут продолжать дискуссии по обмену пленными между Киевом и Москвой.

Но это еще не всё. Журналисты писали об еще одной инициативе Эрдогана. Вероятно, он захочет быть посредником в "мирных переговорах" с Украиной.

Первые заявления президентов

Собственно, Путин подтвердил, что готов поговорить о зерновом соглашении с Эрдоганом. Он также подчеркнул, что "не обойдем вниманием и украинский кризис".

Порадовал себя тем, что сохраняется темп развития отношений между Россией и Турцией. И что завершатся переговоры по созданию газового хаба. Мол, хочет сделать ситуацию с энергетикой в регионе более стабильной и сбалансированной.

Тем временем Эрдоган констатировал, что весь мир следит за их переговорами. И что они надеются "на их результат".

Стоит внимания! В прошлый раз Путин и Эрдоган встретились 13 октября прошлого года. Это произошло в Астане во время международного форума Совещание по взаимодействию и укреплению мер доверия в Азии.

Встречи предшествовала атака дронов