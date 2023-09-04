Президентские выборы в Турции, на которых недавно победил Эрдоган, меняют тон разговора. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, отметив, что это не обеспечивает выигрышную позицию Эрдогана.

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Эрдоган изменил свою политику

Реджеп Эрдоган предлагал Владимиру Путину приехать в Турцию. Однако очевидно, что разыскиваемый военный преступник отказался от такой перспективы. Поэтому Эрдоган решил приехать сам.

"Есть определенные отличия этой встречи от всех предыдущих. После выборов президентский и парламентский Эрдоган начал переориентацию своей внешней политики на возобновление отношений со странами Запада – Штатами и Европейским Союзом", – подчеркнул Сергей Данилов.

Лидер Турции уже сделал несколько жестов, указывающих на это, в частности:

убрал наиболее одиозных евразийцев из правительства, в том числе министра внутренних дел;

назначил технократов и людей, работавших в Нью-Йорке и Брюсселе, говорящих "на одном языке" с европейскими и американскими партнерами;

Это создало напряжение в турецко-российских отношениях. Москва продемонстрировала свое недовольство выходом из зерновой сделки, обысками турецкого судна. Эрдоган это проглотил, чиновники этого не комментировали. Казалось, что после выборов у Эрдогана лучшие позиции, но видим, что не Путин едет к нему, а он едет к Путину,

– отметил Данилов.

Так что символически это ставит Путина в более выгодную позицию. В то же время президент Турции очень хочет возобновления зернового соглашения в Генассамблею ООН, продемонстрировав там свою важность как лидера, способного договариваться.

Впрочем, есть сомнения, что эту возможность российский диктатор предоставит Эрдогану.

Какие темы затронут на встрече

Ожидается, что Эрдоган и Путин должны обсудить зерновое соглашение, возможную прокачку газа в сторону Европы и обмен военнопленными. Однако этот перечень не является исчерпывающим.

В этот список Данилов добавляет:

ситуацию в Сирии, поскольку Эрдоган очень хочет, чтобы перед местными выборами 4 миллиона сирийских беженцев вернулись в Сирию, ведь это оказывает давление на его партию;

"Эрдоган хочет политического процесса с Башар аль-Асадом, президентом Сирии, гарантией зоны безопасности. Однако Асад сейчас не хочет дарить Эрдогану эту возможность просто так, потому что почувствовал, что у него есть рычаг влияния на внутриполитическую ситуацию в Турции. Россия выступает медиатором между двумя сторонами", – отметил Данилов.

К слову, встреча руководителей сирийских и турецких спецслужб проходила в Москве при посредничестве России. Москва оказывает влияние на президента Сирии и манипулирует этим.

Сергей Данилов о перспективах разговора Эрдогана и Путина: смотрите видео

Нагорный Карабах, то есть ситуацию на Южном Кавказе

"Россия видит свою миссию в том, чтобы поддерживать контролируемую напряженность между Арменией и Азербайджаном, чтобы обе стороны должны были к ней обращаться. Но количество вооруженных инструментов для этого заметно уменьшается, хотя влияние остается", – отметил Данилов.

Сейчас в Армении все больше растет недовольство российской ролью, ведь, по их мнению, Россия вступила в фактический альянс с Азербайджаном.

Эрдоган, в свою очередь, хотел бы, чтобы ситуация стабилизировалась, в частности заработали транспортные коридоры через Армению. И главное, чтобы Россия ушла с Южного Кавказа.

"Не думаю, что сейчас Турции это удастся. Думаю, будут говорить о формулах мира, перспективах армянско-турецкого понимания и т.д. Но всякий раз, когда делают слабые шаги со стороны Армении, мы видим провокации, которые срывают турецко-армянское взаимопонимание", – подчеркнул Данилов.

Так что лидерам двух стран будет о чем поговорить. Результаты этой встречи будут известны уже позже.

Встреча Эрдогана и Путина: коротко