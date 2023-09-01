Путин и Эрдоган все же встретятся. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно о встрече
Как говорят в Кремле, на ней якобы "обсудят дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и актуальную международную проблематику".
Речь о зерновом соглашении, из которого Россия вышла в июле 2023 года. Теперь же Анкара в лице Эрдогана будет пытаться убедить Москву "откатить все назад". Соглашение работало год, Турция и Организация Объединенных Наций дали гарантию безопасного прохождения украинского зерна через Черное море и способствовали российскому экспорту зерна и удобрений.
В четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил "набор конкретных предложений" по возобновлению соглашения в письме Лаврову.
Черноморское зерновое соглашение имело важное значение, ведь не только позволяло экспорт украинского зерна, но и стабилизировало глобальные продовольственные рынки после начала полномасштабной войны России против Украины. В украинском МИД срыв зернового соглашения назвали голодными играми.
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Как реагируют украинские власти на предстоящий визит
- Владимир Зеленский в интервью португальским СМИ сообщил, что Россия стремится не одолеть голод, а цинично управлять им. Она сорвала зерновую сделку и может попробовать сорвать работу нового зернового коридора, который существует сейчас.
- Михаил Подоляк резко высказался о встрече. Известно, что Путин боится ехать в Турцию (потому что по ордеру Международного уголовного суда его могут арестовать), но зовет Эрдогана к себе. Так что если речь идет о поездке к человеку, который сейчас абсолютно боится выйти из кабинета и пройтись без охраны три метра, это будет означать, что репутация – ничто в современном мире.
- Визит состоится в Сочи. Это прибрежный город, а значит, усилить охрану во время встречи нужно будет и на море. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне могут прибегнуть к провокациям.