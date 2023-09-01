Путин и Эрдоган все же встретятся. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о встрече

Как говорят в Кремле, на ней якобы "обсудят дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и актуальную международную проблематику".

Речь о зерновом соглашении, из которого Россия вышла в июле 2023 года. Теперь же Анкара в лице Эрдогана будет пытаться убедить Москву "откатить все назад". Соглашение работало год, Турция и Организация Объединенных Наций дали гарантию безопасного прохождения украинского зерна через Черное море и способствовали российскому экспорту зерна и удобрений.

После двусторонних переговоров в Москве со своим турецким коллегой министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил в четверг, что Россия будет готова снова присоединиться к черноморской инициативе, как только увидит гарантии реализации обещанных России преимуществ,

– пишут журналисты CNN.

В четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил "набор конкретных предложений" по возобновлению соглашения в письме Лаврову.

Черноморское зерновое соглашение имело важное значение, ведь не только позволяло экспорт украинского зерна, но и стабилизировало глобальные продовольственные рынки после начала полномасштабной войны России против Украины. В украинском МИД срыв зернового соглашения назвали голодными играми.

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Как реагируют украинские власти на предстоящий визит